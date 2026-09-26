त्रेतायुग में चश्मा? फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के पोस्टर में सुग्रीव का लुक देख सोशल मीडिया पर बने मीम्स

अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म भगवान राम की कहानी एक छोटे बच्चे की नजर से दिखाती है, जिसमें हनुमान जी कहानी सुनाने वाले की भूमिका में हैं। फिल्म में अंजली अरोड़ा ने सीता और अभिनेता देव शर्मा ने राम का किरदार निभाया है। खास बात ये है कि देव शर्मा 'आदिपुरुष' में लक्ष्मण का रोल निभा चुके हैं। उन्हें नितेश तिवारी की 'रामायण' के लिए भी चुना जा रहा था, लेकिन कम लंबाई की वजह से बात नहीं बन पाई। फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी, दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।