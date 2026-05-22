पद्दी का 'हेल्लालो' पोस्टर आउट, राम चरण-जान्हवी कपूर संग क्या इनका होगा डबल धमाका?
मनोरंजन
'पद्दी' के मेकर्स ने राम चरण और जान्हवी कपूर के आने वाले गाने 'हेल्लालो' का एक नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में फिल्म से जुड़ी ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन चर्चा ज़ोरों पर है कि श्रुति हासन भी इस धमाकेदार डांस नंबर का हिस्सा होंगी।
गाने का प्रोमो 22 मई को आएगा आएगा और 23 मई, 2026 को इसका पूरा गाना रिलीज़ होगा।
रहमान भोपाल में 'हेल्लालो' लॉन्च में शामिल होंगे
गाने 'हेल्लालो' का भव्य लॉन्च 23 मई को भोपाल में होगा, जिसमें संगीत के जादूगर ए.आर. रहमान भी शिरकत करेंगे। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पद्दी' फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
यह फिल्म आंध्र प्रदेश के एक मल्टी-स्पोर्ट एथलीट राम चरण की कहानी है, जो एक छोटे शहर के खिलाड़ी से लेकर जिले की शान बनता है। इस फिल्म और इसके संगीत को लेकर दर्शक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अभी से जबरदस्त उत्साह दिखा रहे हैं।