टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद आरोपी की आवाज की जांच है जारी, क्या गैंग होगा बेनकाब?
मनोरंजन
टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के बाद अब पुलिस अनिल पंडित की बताई जा रही एक धमकी भरी आवाज की क्लिप को पुलिस डेटाबेस में मौजूद वॉयस सैंपल से मिला रही है।
इसका मकसद यह पता लगाना है कि क्या वाकई इस हमले के पीछे कोई गैंग है।
टाइगर फायरिंग मामले में कोटा से आरोपी 3 गिरफ्तार
टाइगर फायरिंग मामले से जुड़े 3 आरोपियों को कोटा से पकड़ा गया है। पुलिस अब उनकी आवाजों की तुलना करके जांच आगे बढ़ा रही है।
जांचकर्ताओं का कहना है कि वे अभी भी सारे सबूत जोड़ रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा जा सके।