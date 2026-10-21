टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद आरोपी की आवाज की जांच है जारी, क्या गैंग होगा बेनकाब?

टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के बाद अब पुलिस अनिल पंडित की बताई जा रही एक धमकी भरी आवाज की क्लिप को पुलिस डेटाबेस में मौजूद वॉयस सैंपल से मिला रही है।

इसका मकसद यह पता लगाना है कि क्या वाकई इस हमले के पीछे कोई गैंग है।