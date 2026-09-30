'द पैराडाइज' और 'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द पैराडाइज' ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' भी छाई

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Sep 30, 202610:32 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। विश्व स्तर पर भी इसका शानदार कारोबार जारी है, और इसने 150 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। दूसरी ओर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' भी ठीक-ठाक प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। आइए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों के ताजा कलेक्शन पर।