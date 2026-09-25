'द पैराडाइज' अभिनेता रेमो रहीम ने नानी की फिल्म का किया बचाव, कही ये बड़ी बात

रेमो ने अपने फैंस को यह भी कहा कि वे कहानी में एकदम सही तर्क (परफेक्ट लॉजिक) ढुंढने की बजाय, परिवार के साथ मिलकर फिल्म का आनंद लें। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने नानी के साथ पहले 'दशहरा' जैसी हिट फिल्म बनाई थी।

'द पैराडाइज' को दर्शकों और आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। नानी के दमदार अभिनय को तो खूब सराहा जा रहा है, लेकिन कुछ समीक्षकों को फिल्म की कहानी थोड़ी बिखरी हुई लगी।