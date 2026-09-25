'द पैराडाइज' अभिनेता रेमो रहीम ने नानी की फिल्म का किया बचाव, कही ये बड़ी बात
24 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म 'द पैराडाइज' इन दिनों खूब ट्रेंड कर रही है। दरअसल, फिल्म को छोटा करने के लिए रेमो रहीम और नानी का 7 मिनट का एक सीन काट दिया गया था।
इस पर रेमो ने अपनी निराशा जताई और इसे 'मानसिक पीड़ा' बताया। हालांकि, उन्होंने दर्शकों से फिल्म के मुख्य संदेश और उसमें दिखाए गए मजबूत 'मातृ प्रेम' की भावना पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की है।
श्रीकांत की 'द पैराडाइज' को मिली ऐसी प्रतिक्रियाएं
रेमो ने अपने फैंस को यह भी कहा कि वे कहानी में एकदम सही तर्क (परफेक्ट लॉजिक) ढुंढने की बजाय, परिवार के साथ मिलकर फिल्म का आनंद लें। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिन्होंने नानी के साथ पहले 'दशहरा' जैसी हिट फिल्म बनाई थी।
'द पैराडाइज' को दर्शकों और आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। नानी के दमदार अभिनय को तो खूब सराहा जा रहा है, लेकिन कुछ समीक्षकों को फिल्म की कहानी थोड़ी बिखरी हुई लगी।