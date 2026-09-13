'हनुमान अंश' ऑस्कर की दौड़ से बाहर हुई, निर्माता बोलीं- हमें पता ही नहीं था

ऑस्कर में जगह नहीं बना पाने के बावजूद ‘हनुमान अंश’ तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रही है। फिल्म का तेलुगू वर्जन 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। इसे कई अन्य भाषाओं में भी डब करने की योजना है, ताकि फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। भारत में फिल्म ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। इसमें शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं, वहीं तेलुगू वर्जन में त्रिविक्रम श्रीनिवास अहम भूमिका निभा रहे हैं।