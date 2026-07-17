'द ओडिसी' पर आया जनता का फैसला

'द ओडिसी' रिव्यू: क्रिस्टोफर की फिल्म का सिर्फ शोर या कहानी में जोर? जनता ने बताया

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Jul 17, 202612:45 pm

क्या है खबर?

'ओपेनहाइमर' और 'इंसेप्शन' जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन अपनी अगली फिल्म 'द ओडिसी' के साथ दर्शकों तक पहुंच चुके हैं। काफी शोर, इंतजार और उत्साह के बाद, आखिरकार ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐन हैथवे, जेंडाया और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे कई कलाकार शामिल हैं। भारतीय दर्शकों द्वारा फिल्म का पहला शो देखने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं साेशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई हैं।