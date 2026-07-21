बॉक्स ऑफिस: 'द ओडिसी' के लिए कैसा रहा पहला कारोबारी दिन? अब तक हुई इतनी कमाई

अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी जैसे सितारों से सजी कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' 10 जुलाई को रिलीज हुई।

सैकनिल्क के मुताबिक, इसने रिलीज के 11वें दिन (दूसरे सोमवार को) कुल 3.25 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो 10वें दिन हुई कमाई 12.75 करोड़ के मुकाबले बेहद कम है।

बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल 127.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 150 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है।