'द ओडिसी' में मैट डेमन से पहले, ये अभिनेता पर्दे पर निभा चुके 'ओडीसियस' का किरदार
क्या है खबर?
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' सिनेमाघराें में रिलीज हो चुकी है। इसमें हॉलीवुड अभिनेता मैट डेमन मुख्य किरदार में हैं, जिन्होंने इथाका के महान राजा 'ओडीसियस' का किरदार निभाया है। प्राचीन यूनानी (ग्रीक) की पौराणिक कथाओं से प्रेरित ये फिल्म ट्रोजन युद्ध के बाद ओडीसियस के घर वापसी पर आधारित है, जिसमें टॉम हॉलैंड, जेंडाया और ऐनी हैथवे जैसे कलाकार शामिल हैं। मैट से पहले, किन-किन अभिनेताओं ने ओडिसियस का किरदार पर्दे पर निभाया? आइए उनके बारे में जानें।
#1 & #2
'किर्क डगलस' और 'बेकीम फेहमियू'
हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता किर्क डगलस ने 1955 में आई फिल्म 'यूलिसिस' में ओडीसियस का किरदार निभाकर खूब चर्चा बटोरी थी। इस क्लासिक महाकाव्य में उनके दमदार अभिनय ने दर्शकों को नायक के साइक्लोप्स, सिरसे और सायरन के साथ युद्धों से परिचित कराया था।
वहीं साल 1968 में आई टीवी की इतावलली मिनी सीरीज 'बेकीम फेहमियू' में युगोस्लाव अभिनेता बेकिम फेहमिउ ने ओडीसियस की दमदार भूमिका निभाई थी। ये होमर के महाकाव्य का सबसे सटीक रूपांतरण है।
#3 & #4
'आर्मंड असांटे' और 'शॉन बीन'
अभिनेता आर्मंड असांटे ने एमी पुरस्कार विजेता टीवी मिनी सीरीज 'द ओडिसी' (1997) में अपनी भूमिका के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं। इस 2 भागों वाली सीरीज को 'ओडिसी' के सबसे अच्छे रूपांतरणों में गिना जाता है। इसमें ओडिसियस की ट्रॉय से इथाका लौटने की पूरे 10 साल की यात्रा दिखाई गई है।
साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'ट्रॉय' में शॉन बीन ने ओडीसियस को एक चालाक रणनीतिकार और अकिलीज़ के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में दर्शाया था।