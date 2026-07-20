'द ओडिसी' में मैट डेमन से पहले, ये अभिनेता पर्दे पर निभा चुके 'ओडीसियस' का किरदार

अभिनेता आर्मंड असांटे ने एमी पुरस्कार विजेता टीवी मिनी सीरीज 'द ओडिसी' (1997) में अपनी भूमिका के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं। इस 2 भागों वाली सीरीज को 'ओडिसी' के सबसे अच्छे रूपांतरणों में गिना जाता है। इसमें ओडिसियस की ट्रॉय से इथाका लौटने की पूरे 10 साल की यात्रा दिखाई गई है।

साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'ट्रॉय' में शॉन बीन ने ओडीसियस को एक चालाक रणनीतिकार और अकिलीज़ के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में दर्शाया था।