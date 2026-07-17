'द ओडिसी' में 'हेलेन' को देख भड़के लोग, बोले- ये चेहरा सिनेमाघर खाली करा देगा

'द ओडिसी' में 'हेलेन' को देख भड़के लोग, बोले- ये चेहरा सिनेमाघर खाली करा देगा
क्या है खबर?
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हाे गई है। IMAX में पहला शो देखने के बाद लोग इसके निर्देशन से लेकर अभिनय और कहानी तक की खूब तारीफ कर रहे हैं। इसमें मैट डेमन ने 'ओडिसियस' का किरदार निभाया है, जबकि टॉम हॉलैंड उनके बेटे 'टेलीमेकस' के किरदार में हैं। हालांकि, कुछ कास्टिंग देखने के बाद लोगों का माथा घूम गया और वह स्क्रीनशॉट साझा करके निर्माताओं को ट्रोल कर रहे हैं।
प्रतिक्रिया
'हेलेन ऑफ ट्रॉय' का लोगों ने उड़ाया मजाक
ऑस्कर विजेता लुपिता न्योंगो ने 'द ओडिसी' में 'हेलेन ऑफ ट्रॉय' का किरदार निभाया है।
लोग उनकी तुलना 'ट्रॉय' (2004) में नजर आईं 'हेलेन' से कर रहे हैं और उन्हें सबसे बदसूरत चेहरा बता रहे हैं।
एक ने लिखा, 'वह चेहरा जिसने लाखों सिनेमाघरों को खाली कर दिया।'
दरअसल, उनका दावा है कि 'हेलेन ऑफ ट्रॉय' को प्राचीन यूनान की बेहद खूबसूरत महिला माना जाता है। ये किरदार किसी ग्रीक या यूरोपीय मूल की अभिनेत्री को मिलना चाहिए था।
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1. Helen of Troy 2004 - The face that launched a thousand ships.— Nicholas Westby-New (@NickWestbyNew) July 16, 2026
2. Helen of Troy 2026 - The face that emptied a million cinemas. pic.twitter.com/RbYLJ2nk26
नाराजगी
एलियट पेज भी आए लोगों के निशाने पर
फिल्म में ट्रांसजेंडर अभिनेता एलियट पेज ने 'सिनॉन' का किरदार निभाया है, जो यूनानी पौराणिक कथाओं का एक ग्रीक सैनिक है।
लोग उनकी जेंडर पहचान और शारीरिक बनावट को लेकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, 'वह चेहरा जिसने 1,000 जहाजों को रवाना किया?'
हालांकि, आलोचनाओं के बावजूद दर्शकों का एक वर्ग 'द ओडिसी' के समर्थन में आया है और लोगों से दिखावट या पहचान के बजाय कलाकारों के अभिनय को परखने की अपील कर रहा है।
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"The face that launched 1,000 ships"— End Wokeness (@EndWokeness) July 16, 2026
"The greatest soldier ever known"
Nolan is trolling us, right?!?! pic.twitter.com/dOSb8Vlxvu