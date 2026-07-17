'द ओडिसी' की कास्टिंग देख भड़के लोग

'द ओडिसी' में 'हेलेन' को देख भड़के लोग, बोले- ये चेहरा सिनेमाघर खाली करा देगा

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Jul 17, 202602:48 pm

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हाे गई है। IMAX में पहला शो देखने के बाद लोग इसके निर्देशन से लेकर अभिनय और कहानी तक की खूब तारीफ कर रहे हैं। इसमें मैट डेमन ने 'ओडिसियस' का किरदार निभाया है, जबकि टॉम हॉलैंड उनके बेटे 'टेलीमेकस' के किरदार में हैं। हालांकि, कुछ कास्टिंग देखने के बाद लोगों का माथा घूम गया और वह स्क्रीनशॉट साझा करके निर्माताओं को ट्रोल कर रहे हैं।