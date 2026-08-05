क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, 8 दिनों में कमाए इतने करोड़

आईमैक्स और डॉल्बी एटमॉस जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में 80 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है, जिसका मतलब है कि सिनेमा हॉल पूरी तरह भरे हुए हैं।

सामान्य स्क्रीन्स पर भी दर्शक लगातार पहुंच रहे हैं। सामान्य शो के लिए टिकट 250 से 500 रुपये तक मिल रहे हैं, वहीं प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए 1 हजार रुपये से अधिक चुकाने पड़ रहे हैं।

फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज हुई है, ताकि कोई भी इसे देखने से न चूके।

इसकी शानदार कामयाबी दिखाती है कि आजकल अंतरराष्ट्रीय फिल्में भारतीय सिनेमा में अपनी मजबूत जगह बना रही हैं।