क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, 8 दिनों में कमाए इतने करोड़
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भारतीय सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है। 17 जुलाई को रिलीज होने के बाद सिर्फ 8 दिनों में इसने पूरे देश में 92 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है।
देशभर में 2,500 से अधिक स्क्रीन्स पर चल रही इस फिल्म को बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, हर जगह दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है।
इससे साफ पता चलता है कि दर्शक फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं।
'द ओडिसी' के प्रीमियम फॉर्मेट्स 80 प्रतिशत फुल
आईमैक्स और डॉल्बी एटमॉस जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में 80 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है, जिसका मतलब है कि सिनेमा हॉल पूरी तरह भरे हुए हैं।
सामान्य स्क्रीन्स पर भी दर्शक लगातार पहुंच रहे हैं। सामान्य शो के लिए टिकट 250 से 500 रुपये तक मिल रहे हैं, वहीं प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए 1 हजार रुपये से अधिक चुकाने पड़ रहे हैं।
फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज हुई है, ताकि कोई भी इसे देखने से न चूके।
इसकी शानदार कामयाबी दिखाती है कि आजकल अंतरराष्ट्रीय फिल्में भारतीय सिनेमा में अपनी मजबूत जगह बना रही हैं।