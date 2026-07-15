'द ओडिसी' में नजर आएंगे अभिनेता मैट डेमन

'द ओडिसी' अभिनेता मैट डेमन को किस भारतीय निर्देशक संग काम न कर पाने का अफसोस?

लेखन ज्योति सिंह 10:28 am Jul 15, 202610:28 am

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में मैट डेमन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। हाल ही में, फिल्म के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें वह नोलन और टॉम हॉलैंड के साथ शामिल हुए। मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान, मैट से पूछा गया कि वह किस भारतीय फिल्म निर्माता के साथ काम करना चाहेंगे। इस पर उन्होंने उस फिल्म निर्माता का जिक्र किया, जिनके काम ने 1990 से 2000 के बीच हॉलीवुड को गहराई से प्रभावित किया था।