सारा ने पहले बताया था कि उनके भाई अर्जुन की शादी से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि वह अपने पार्टनर में कौन सी खूबियां चाहती हैं।

वह अब भव्य शादी के बजाय एक छोटे और निजी समारोह को पसंद करती हैं। रिश्तों में कब पीछे हटना है या कब उनसे बाहर निकलना है, इस बात को वह अहम मानती हैं।

वह अपने माता-पिता के बीच दोस्ती और समानता के मजबूत रिश्ते की बेहद तारीफ करती हैं। ये ऐसे गुण हैं जिनकी वह अपने भविष्य के रिश्ते में उम्मीद रखती हैं।