सारा तेन्दुलकर-राजवीर देओल की शादी की खबरों पर चौंकाने वाला खुलासा, सूत्र बोले- दोनों कभी मिले ही नहीं
क्या आपने सारा तेन्दुलकर और राजवीर देओल की शादी की खबरें सुनी हैं? लेकिन ये खबरें महज एक अफवाह निकली हैं।
एक सूत्र ने ईटाइम्स को बताया है कि सारा और राजवीर तो कभी एक-दूसरे से मिले भी नहीं हैं।
सारा इस समय 'सिंगल' हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हैं। तो, फिलहाल शादी का कोई माहौल नहीं है, ये सभी बातें निराधार और कोरी अफवाहें हैं।
सारा ने कहा, भाई की शादी ने पार्टनर को लेकर उनकी पसंद साफ कर दी
सारा ने पहले बताया था कि उनके भाई अर्जुन की शादी से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि वह अपने पार्टनर में कौन सी खूबियां चाहती हैं।
वह अब भव्य शादी के बजाय एक छोटे और निजी समारोह को पसंद करती हैं। रिश्तों में कब पीछे हटना है या कब उनसे बाहर निकलना है, इस बात को वह अहम मानती हैं।
वह अपने माता-पिता के बीच दोस्ती और समानता के मजबूत रिश्ते की बेहद तारीफ करती हैं। ये ऐसे गुण हैं जिनकी वह अपने भविष्य के रिश्ते में उम्मीद रखती हैं।