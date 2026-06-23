पूरेमेजर थतावाड़े की विरासत पर बनी डॉक्यूमेंट्री, जानें क्या है इसकी कहानी? मनोरंजन Jun 23, 2026

नई डॉक्युमेंट्री 'शौर्य दीप- शहीद मेजर प्रदीप ताथवड़े, कीर्ति चक्र' को अब पूरे देश में प्रदर्शित किया जाएगा। यह फिल्म मेजर ताथवड़े को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

पुणे के रहने वाले मेजर ताथवड़े ने साल 2000 में जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में अपनी जान कुर्बान कर दी थी।

इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। इस डॉक्युमेंट्री का निर्देशन शेखर नायक ने किया है।

उन्होंने मेजर के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ लगभग 60 इंटरव्यू किए। इन बातचीत के जरिए मेजर की कहानियों और यादों को डॉक्युमेंट्री में शामिल किया गया है।

इस डॉक्युमेंट्री की शूटिंग कुपवाड़ा और पुणे जैसे स्थानों पर की गई है, जिसमें भारतीय सेना ने भी पूरा सहयोग दिया है।

इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है और इसी मकसद से कुछ खास जगहों पर इसकी मुफत स्क्रीनिंग भी रखी गई है।