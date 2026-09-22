राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने 70 साल पुरानी रीत तोड़ी, दिल्ली छोड़ इस नए 'ठिकाने' पर सजा सितारों का मेला

इस समारोह को दिल्ली से बाहर ले जाना सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को राजधानी से निकालकर देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जाएगा।

एकता नगर भी यूं ही नहीं चुना गया है। यह 597 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का घर है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल आनंद एल राय के जिस काम को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन (नॉनफीचर) का अवार्ड मिला है, उसमें भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई गई थी।