धनुष की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, रिलीज से ठीक पहले बदला गया नाम

धनुष की फिल्म का नाम रिलीज से पहले बदल दिया गया है। पहले इसका नाम 'ओएम- चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' रखा गया था, लेकिन अब इसे 'ओ.एम- ऑपरेशन मोल' कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंसर बोर्ड से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह बदलाव किया गया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की तस्करी और उसे रोकने के लिए चलाए जाने वाले एक गुप्त पुलिस मिशन पर आधारित है। ट्रेलर में धनुष एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो तस्करों के गिरोह में घुसकर जानकारी जुटाते हैं। फिल्म में साई पल्लवी और ममूटी भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।