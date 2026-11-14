धनुष की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, रिलीज से ठीक पहले बदला गया नाम
धनुष की फिल्म का नाम रिलीज से पहले बदल दिया गया है। पहले इसका नाम 'ओएम- चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' रखा गया था, लेकिन अब इसे 'ओ.एम- ऑपरेशन मोल' कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंसर बोर्ड से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह बदलाव किया गया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की तस्करी और उसे रोकने के लिए चलाए जाने वाले एक गुप्त पुलिस मिशन पर आधारित है। ट्रेलर में धनुष एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो तस्करों के गिरोह में घुसकर जानकारी जुटाते हैं। फिल्म में साई पल्लवी और ममूटी भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
धनुष बने अंडरकवर एजेंट, मामूट्टी से होगी टक्कर
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मामूट्टी, साई पल्लवी और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह धनुष के करियर की 55वीं फिल्म है। ट्रेलर में धनुष एक अंडरकवर एजेंट के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो मामूट्टी के किरदार द्वारा चलाए जा रहे बड़े तस्करी गिरोह में घुसपैठ करते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, वहीं साई अभ्यंकर का संगीत भी ट्रेलर को खास बना रहा है। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें गुप्त मिशन और तस्करी की कहानी दिखाई गई है।