'नाजा' ने वेनिस में जीता बड़ा पुरस्कार, निर्माताओं की नागरिकता पर छिड़ा विवाद

आगे चलकर, 'नाजा' को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। पूरे अमेरिका में रिलीज होने के बाद, इसे द गार्जियन की वेबसाइट पर मुफ्त में स्ट्रीम किया जाएगा।

इस फिल्म ने इजरायल में भारी हंगामा खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इसके निर्देशकों की नागरिकता रद्द करने तक की मांग कर दी है।

इसके बावजूद, इसे 1,500 से ज्यादा इजरायली फिल्म निर्माताओं, मानवाधिकार समूहों और केन लोच जैसे बड़े नामों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है।

विरोध और धमकियों के बाद भी, यूवल और जोर ने साफ कर दिया है कि वे अपने काम के साथ पूरी मज़बूती से खड़े हैं।