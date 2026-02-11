'द ममी 4' की रिलीज तारीख जारी, क्या लौटेगी ब्रेंडन फ्रेजर और राहेल वीज की जोड़ी?

'द ममी 4' के साथ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर और राहेल वीज की वापसी होगी। दोनों सितारे अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं (रिक ओ'कोनेल और एवलिन 'एवी' कार्नाहन) में वापसी करने के लिए तैयार हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टी कर दी गई है। हालांकि चौथी किस्त में उनके किरदारों का भविष्य क्या होगा, इस बारे में जानकारी को गुप्त रखा गया है। यूनिवर्सल ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की है कि इस फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त 19 मई, 2028 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।

फ्रैंचाइजी

जानिए 'द ममी' फ्रैंचाइजी के बारे में सबकुछ

'द ममी' की पहली किस्त 1999 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी 1923 में घटित अमेरिकी खोजकर्ता और खजाना शिकारी रिक ओ'कोनेल के इर्द-गिर्द बुनी गई थी, जिसने मृतकों के शहर हमुनाप्तरा को ढूंढा था। उसकी मुलाकात खूबसूरत लाइब्रेरियन एवी से होती है, जो गलती से मिस्र के एक पुजारी के ममीकृत शरीर को पुनर्जीवित कर देती है। 2001 में 'द ममी रिटर्न्स', 2008 में 'द ममी: टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर' और 2017 में 'द ममी' रिलीज हुई थी।