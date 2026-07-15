ZEE5 से 'सतलुज' 2 दिन में अचानक हुई गायब, जानें निर्देशक OTT रिलीज विवाद पर क्या बोले?
फिल्म 'सतलुज' को ZEE5 पर रिलीज के महज 2 दिन बाद ही हटा दिया गया है। यह फिल्म पंजाब में अवैध अंत्येष्टि के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी दिखाती है।
इसे 3 जुलाई को दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि फिल्म ने प्रमाणीकरण संबंधी नियमों को पूरा नहीं किया था, जिसके चलते इसे आनन-फानन में हटाया गया।
अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बीच हनी ने पुनर्विचार की अपील की
फिल्म के निर्देशक हनी ट्रेहन ने इस फैसले को 'दिल तोड़ने वाला' बताया है। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इसका क्या मायने है।
हनी ने सरकार से अपील की है कि वे इस मामले पर फिर से विचार करें। उनका तर्क है कि जसवंत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना और उसे सुना जाना बहुत जरूरी है।
भले ही भारत में इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 'सतलुज' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी भरपूर समर्थन मिल रहा है।