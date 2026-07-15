ZEE5 से 'सतलुज' 2 दिन में अचानक हुई गायब, जानें निर्देशक OTT रिलीज विवाद पर क्या बोले?

फिल्म के निर्देशक हनी ट्रेहन ने इस फैसले को 'दिल तोड़ने वाला' बताया है। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इसका क्या मायने है।

हनी ने सरकार से अपील की है कि वे इस मामले पर फिर से विचार करें। उनका तर्क है कि जसवंत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना और उसे सुना जाना बहुत जरूरी है।

भले ही भारत में इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 'सतलुज' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी भरपूर समर्थन मिल रहा है।