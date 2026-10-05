बर्मिंघम के मशहूर म्यूजिक वेन्यू पर मंडराया संकट, टूटने की आई नौबत
बर्मिंघम के डिगबेथ में मौजूद कई मशहूर म्यूजिक वेन्यू, जैसे कि 'नाइट आउल' और 'सूकी10सी', इन दिनों चिंता में हैं। उन्हें डर है कि एक बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के चलते उनमें से कम से कम एक को तोड़ना पड़ सकता है।
दरअसल, मिडलैंड्स रेल हब नाम की एक योजना है। इसका निर्माण 2030 के आसपास शुरू होगा और मकसद है ट्रेन यातायात को बढ़ाना, लेकिन इस योजना की वजह से ये सारे वेन्यू खतरे में आ सकते हैं।
नाइट आउल की इवेंट्स और मार्केटिंग मैनेजर शैनन डेविस ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो छोटे-मोटे बिजनेस का क्या होगा, क्या वे टिक पाएंगे?
डिगबेथ के संगीतकार और वेन्यू वाले अभी भी आश्वस्त नहीं
एक तरफ जहां रेल अलायंस का दावा है कि बेहतर ट्रेन पहुंच से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, वहीं वेन्यू के मालिक और संगीतकार उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं।
'सूकी10सी' के डेविड विट्टल को तो अपनी इमारत खोने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। इसी तरह, 'गैन्स' जैसे कई बैंड का कहना है कि उनके करियर के लिए इस तरह की जगहें बहुत अहम होती हैं।
प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी यह तो कह रहे हैं कि वे समुदाय के लोगों की राय सुन रहे हैं, ताकि परेशानी कम हो, लेकिन डिगबेथ के बहुत से लोग अब भी अपने भविष्य को लेकर बेचैन हैं।