फिल्म 'माइकल' पर विवाद, पॉप स्टार की विरासत पर छिड़ी नई बहस; आरोपों को छिपाने का लगा इल्जाम
माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी नई फिल्म 'माइकल' ने इस पॉप आइकन की उलझी हुई विरासत को लेकर फिर से नई बहस छेड़ दी है। फिल्म में उन सार्वजनिक दुर्व्यवहार के आरोपों को नहीं दिखाया गया है, जो साल 1988 के बाद सामने आए थे और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रही हैं। ये मामला तब और गरमा गया, जब कैसिओ परिवार, जो पहले खुलेआम जैक्सन का बचाव कर रहा था, अब उनके खिलाफ सामने आ गया। परिवार ने दावा किया है कि जैक्सन ने उनके चार बच्चों का शोषण किया था। खबर है कि इन बच्चों ने 2020 में एक समझौता किया था, जिसके तहत उन्हें 5 साल में करीब 150.8 करोड़ रुपये दिए गए।
जैक्सन परिवार ने 'माइकल' प्रीमियर में नहीं लिया हिस्सा
इन नए आरोपों की वजह से जैक्सन के अपने ही परिवार में भी तनाव साफ दिखने लगा है। जेनेट और पेरिस जैक्सन ने फिल्म के प्रीमियर से दूरी बनाए रखी, जिसे परिवार के अंदरूनी विवाद का संकेत माना जा रहा है। पेरिस जैक्सन ने तो फिल्म की स्क्रिप्ट में हुई गलतियों पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। जब उनकी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग करने का फैसला कर लिया। ये सारी बातें आज के समय में माइकल जैक्सन को कैसे याद किया जाए, इस बहस को एक नया आयाम देती हैं।