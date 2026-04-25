फिल्म 'माइकल' पर विवाद, पॉप स्टार की विरासत पर छिड़ी नई बहस; आरोपों को छिपाने का लगा इल्जाम मनोरंजन Apr 25, 2026

माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी नई फिल्म 'माइकल' ने इस पॉप आइकन की उलझी हुई विरासत को लेकर फिर से नई बहस छेड़ दी है। फिल्म में उन सार्वजनिक दुर्व्यवहार के आरोपों को नहीं दिखाया गया है, जो साल 1988 के बाद सामने आए थे और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रही हैं। ये मामला तब और गरमा गया, जब कैसिओ परिवार, जो पहले खुलेआम जैक्सन का बचाव कर रहा था, अब उनके खिलाफ सामने आ गया। परिवार ने दावा किया है कि जैक्सन ने उनके चार बच्चों का शोषण किया था। खबर है कि इन बच्चों ने 2020 में एक समझौता किया था, जिसके तहत उन्हें 5 साल में करीब 150.8 करोड़ रुपये दिए गए।