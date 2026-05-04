मेट गाला 2026: 'फैशन के महाकुंभ' में दीपिका-रणवीर मचाएंगे धमाल
'फैशन के महाकुंभ' कहा जाने वाला 'मेट गाला 2026' 4 मई को अपनी 'कॉस्ट्यूम आर्ट' थीम के साथ वापस आ रहा है। इस बार फिर से फैशन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अगर आप भारत में हैं, तो 5 मई की सुबह इसका लाइवस्ट्रीम देख सकते हैं। इस साल बेयोंसे, निकोल किडमैन और वीनस विलियम्स इसकी सह-अध्यक्ष होंगी। मेहमानों की सूची में रिहाना, जेन्डाया और लुईस हैमिल्टन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर भी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ पहली बार मेट गाला में शिरकत करते दिखेंगे।
वोग आधिकारिक लाइवस्ट्रीम की मेजबानी करेगा
वोग अपने यूट्यूब, टिकटॉक और वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस इवेंट का आधिकारिक लाइवस्ट्रीम दिखाएगा। सिर्फ अनोखे आउटफिट्स ही नहीं, यह आयोजन 'कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट' के लिए फंड भी जुटाता है। साथ ही, यह पॉप कल्चर में फैशन को कला के तौर पर देखने के नजरिए को लगातार आकार भी देता है।