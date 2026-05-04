मेट गाला 2026: 'फैशन के महाकुंभ' में दीपिका-रणवीर मचाएंगे धमाल मनोरंजन May 04, 2026

'फैशन के महाकुंभ' कहा जाने वाला 'मेट गाला 2026' 4 मई को अपनी 'कॉस्ट्यूम आर्ट' थीम के साथ वापस आ रहा है। इस बार फिर से फैशन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अगर आप भारत में हैं, तो 5 मई की सुबह इसका लाइवस्ट्रीम देख सकते हैं। इस साल बेयोंसे, निकोल किडमैन और वीनस विलियम्स इसकी सह-अध्यक्ष होंगी। मेहमानों की सूची में रिहाना, जेन्डाया और लुईस हैमिल्टन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर भी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ पहली बार मेट गाला में शिरकत करते दिखेंगे।