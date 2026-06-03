शिल्पा शिंदे के कथित कबूलनामे पर विवाद, पुरुष अधिकार संगठन ने की गिरफ्तारी की मांग

शिल्पा ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा

दरअसल हुआ यह कि शिल्पा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उनके आरोप असल में काम से जुड़ी समस्याओं के बारे में थे। इनमें बकाया वेतन और सख्त अनुबंध जैसे मुद्दे शामिल थे, न कि कोई यौन उत्पीड़न।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने उनका मामला दर्ज करने से पहले उसे और गंभीर बनाने की कोशिश की थी।

शो से शिल्पा की विवादित विदाई पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी, लेकिन इस कबूलनामे के बाद इंटरनेट पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है।

यहां तक कि कुछ लोग तो उन्हें जेल भेजने या उन पर मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग भी कर रहे हैं।