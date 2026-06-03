शिल्पा शिंदे के कथित कबूलनामे पर विवाद, पुरुष अधिकार संगठन ने की गिरफ्तारी की मांग
दिल्ली में पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाला एक NGO अब अभिनेत्री शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।
इसकी वजह यह है कि शिल्पा ने साल 2016 में अपने शो 'भाबीजी घर पर हैं' के निर्माता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक झूठा मामला दर्ज कराया था।
ऐसे में इस NGO ने मुंबई पुलिस को X पर टैग करते हुए लिखा, 'प्रिय मुंबई पुलिस, कृपया शिल्पा शिंदे को झूठा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने के लिए गिरफ्तार करें।' उन्होंने मुंबई पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की अपील भी की है।
शिल्पा ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा
दरअसल हुआ यह कि शिल्पा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उनके आरोप असल में काम से जुड़ी समस्याओं के बारे में थे। इनमें बकाया वेतन और सख्त अनुबंध जैसे मुद्दे शामिल थे, न कि कोई यौन उत्पीड़न।
उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने उनका मामला दर्ज करने से पहले उसे और गंभीर बनाने की कोशिश की थी।
शो से शिल्पा की विवादित विदाई पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी, लेकिन इस कबूलनामे के बाद इंटरनेट पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है।
यहां तक कि कुछ लोग तो उन्हें जेल भेजने या उन पर मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग भी कर रहे हैं।