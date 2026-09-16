नारी शक्ति का जश्न मनाती 'सूत्रधारिणी', मलयालम शॉर्ट फिल्म की कहानी है बेहद खास

कहानी महिला दिवस के मौके पर सेट की गई है। इसमें कुछ महिलाएं आपस में साड़ियों का आदान-प्रदान करती हैं, जो उनकी यादगार लम्हों से जुड़ी होती हैं।

इससे पता चलता है कि तोहफों का भावनात्मक मूल्य कितना अधिक हो सकता है। फिल्म में जिन कलाकारों ने काम किया है, वे विजया के अपने पड़ोसी हैं।

उन्होंने शूटिंग से पहले अभिनय की वर्कशॉप भी अटेंड की थी। 'सूत्रधारिणी' को यूट्यूब पर मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद, विजया के पास कुछ और भी कहानियां हैं।

वह जल्द ही अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने की सोच रही हैं।