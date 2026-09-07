नानी के धमाके की तारीख हुई पक्की, 'द पैराडाइज' की रिलीज का हुआ ऐलान

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी और सुधाकर चेरुकुरी द्वारा निर्मित 'द पैराडाइज' में नानी ने मुख्य किरदार निभाया है, वहीं राघव जुयाल विलेन की भूमिका में हैं।

मुख्य कलाकारों की बात करें तो मोहन बाबू, कायडू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और संपूरनेश बाबू भी इसमें अहम भूमिका में हैं। कीर्ति सुरेश भी एक खास भूमिका में नजर आएंगी।

फिल्म के प्रमोशन ने अभी से ऑनलाइन धूम मचा रखी है। 'आया शेर' और 'येशानगुला' जैसे सिंगल गाने, जिनमें तेलंगाना के लोक संगीत का टच है, फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं और वे काफी उत्साहित हैं।