नानी के धमाके की तारीख हुई पक्की, 'द पैराडाइज' की रिलीज का हुआ ऐलान
नानी की खूब चर्चा में रही फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म निर्माताओं ने आज 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर इस तारीख की पुष्टि की, जिससे VFX के काम में देरी की सभी अटकलें खत्म हो गईं।
अब लगता है कि फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' के साथ अक्टूबर में होने वाली टक्कर टल गई है, ऐसे में फैंस बेफिक्र होकर अपने कैलेंडर में यह तारीख लिख सकते हैं।
‘द पैराडाइज’ की कास्ट और गाने के बारे में जानें
श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी और सुधाकर चेरुकुरी द्वारा निर्मित 'द पैराडाइज' में नानी ने मुख्य किरदार निभाया है, वहीं राघव जुयाल विलेन की भूमिका में हैं।
मुख्य कलाकारों की बात करें तो मोहन बाबू, कायडू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और संपूरनेश बाबू भी इसमें अहम भूमिका में हैं। कीर्ति सुरेश भी एक खास भूमिका में नजर आएंगी।
फिल्म के प्रमोशन ने अभी से ऑनलाइन धूम मचा रखी है। 'आया शेर' और 'येशानगुला' जैसे सिंगल गाने, जिनमें तेलंगाना के लोक संगीत का टच है, फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं और वे काफी उत्साहित हैं।