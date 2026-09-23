महाराष्ट्र FDA ने साफ-सफाई की दिक्कतों के चलते गैलप्स का लाइसेंस किया निलंबित

जांचकर्ताओं ने वहां खाने-पीने की चीजों की खराब पैकेजिंग, टूटी हुई दीवारें और जगह-जगह पानी जमा हुआ पाया। साथ ही, भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों की सालाना मेडिकल जांच और टीकाकरण के रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे।

यह सख्त कार्रवाई सिर्फ गैलप्स तक ही सीमित नहीं है। त्योहारों के मौसम के लिए तैयार हो रहे मुंबई में FDA अन्य भोजनालयों पर भी नजर रख रहा है।

उनका खास ध्यान उन जगहों पर है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जहा मिलावट की आशंका है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के इस माहौल में लोग सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना खा सकें।