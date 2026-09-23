महाराष्ट्र FDA ने साफ-सफाई की दिक्कतों के चलते गैलप्स का लाइसेंस किया निलंबित
मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स पर स्थित मशहूर गैलप्स रेस्टोरेंट को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।
FDA को यहां साफ-सफाई से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान उन्हें जिंदा कॉकरोच, चींटियां, चिकनी सतहें और तो और बर्फ पर खून व केचप के धब्बे तक दिखाई दिए।
यह जांच त्योहारों के मौसम में चलाए जा रहे सुरक्षा अभियान का हिस्सा थी। इन गंभीर उल्लंघनों के चलते FDA ने गैलप्स का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया है।
त्योहारों के मौसम में महाराष्ट्र FDA ने बढ़ाई अपनी जांच
जांचकर्ताओं ने वहां खाने-पीने की चीजों की खराब पैकेजिंग, टूटी हुई दीवारें और जगह-जगह पानी जमा हुआ पाया। साथ ही, भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों की सालाना मेडिकल जांच और टीकाकरण के रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे।
यह सख्त कार्रवाई सिर्फ गैलप्स तक ही सीमित नहीं है। त्योहारों के मौसम के लिए तैयार हो रहे मुंबई में FDA अन्य भोजनालयों पर भी नजर रख रहा है।
उनका खास ध्यान उन जगहों पर है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जहा मिलावट की आशंका है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के इस माहौल में लोग सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना खा सकें।