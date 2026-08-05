अभिनेता दिलीप के मीडिया ट्रायल मामले में आरोप पत्र हुआ दाखिल, मैजिस्ट्रेट ने ठोकी 5 चार्जशीट

मैजिस्ट्रेट ने टीवी चैनल के खिलाफ 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि चैनल ने 2017 के अभिनेता हमला मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक की थी, जबकि अदालत ने इसे सार्वजनिक करने पर पहले ही रोक लगा रखी थी।

बताया जा रहा है कि यह लीक एक गवाह के इंटरव्यू के दौरान हुई। अब इस मामले में हाई कोर्ट भी शामिल हो गया है।

दरअसल, अभिनेता दिलीप, जिन्हें 2025 में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था, उन्होंने इन मामलों की जानकारी लेने के लिए कुछ समय मांगा है।