दशकों बाद आर. सुकन्या को मिला इंसाफ, इस वजह से सन TV से मिलेंगे 10 लाख रुपये मनोरंजन Jun 08, 2026

3 दशकों के बाद, मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेत्री आर. सुकन्या की सन TV नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया है।

अदालत ने सन TV को उन्हें 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह विवाद साल 1996 में तब शुरू हुआ था, जब सन TV ने वीरप्पन का एक इंटरव्यू दिखाया।

उस इंटरव्यू में सुकन्या के बारे में कुछ गलत और अपमानजनक बातें कही गई थीं, जिससे अभिनेत्री का कहना था कि उनके सम्मान और करियर दोनों को ठेस पहुंची थी।