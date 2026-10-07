मुख्यमंत्री विजय की कुर्सी पर मंडराया संकट? 30 करोड़ की संपत्ति छिपाने का लगा आरोप

कोर्ट इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं संपत्ति घोषित करते समय विजय के चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई जानकारी छूट तो नहीं गई थी।

मतदाता एस. दिनेश ने यह याचिका दायर की है और उन्होंने विजय के वित्तीय ब्योरे में कई खामियां बताई हैं।

वहीं, विजय के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने यह दलील दी कि ऐसी छोटी-मोटी गलतियों से चुनाव के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

उन्होंने मांग की है कि इस मामले को कानूनी आधार मजबूत न होने के कारण खारिज कर दिया जाए।