'दृश्यम 3' के तेलुगु डब संस्करण की रिलीज पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश मनोरंजन Jun 18, 2026

अगर आप अमेजन प्राइम वीडियो पर 'दृश्यम 3' का तेलुगु डब संस्करण देखने का इंतजार कर रहे थे, तो आपको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा।

दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। राजकुमार थिएटर प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि तेलुगु अनुकूलन के विशेष अधिकार उन्हीं के पास हैं।

कोर्ट ने यह कदम सिर्फ कुछ समय के लिए उठाया है, ताकि यह तय हो सके कि इन अधिकारों का असली मालिक कौन है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।