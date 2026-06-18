'दृश्यम 3' के तेलुगु डब संस्करण की रिलीज पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
अगर आप अमेजन प्राइम वीडियो पर 'दृश्यम 3' का तेलुगु डब संस्करण देखने का इंतजार कर रहे थे, तो आपको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा।
दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। राजकुमार थिएटर प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि तेलुगु अनुकूलन के विशेष अधिकार उन्हीं के पास हैं।
कोर्ट ने यह कदम सिर्फ कुछ समय के लिए उठाया है, ताकि यह तय हो सके कि इन अधिकारों का असली मालिक कौन है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' अभी भी स्ट्रीमिंग पर है उपलब्ध
जो लोग मूल फिल्म देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, 'दृश्यम 3' का मलयालम संस्करण अभी भी निर्धारित योजना के अनुसार स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।
फिल्म का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है और यह इस सफल फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है।
इससे पहले, इसकी कहानी पर आधारित 2 तेलुगु रीमेक भी बन चुके हैं, जिनमें वेंकटेश ने मुख्य भूमिका निभाई थी और दोनों ही काफी सफल रहे थे।