सीरीज 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: रिंग्स ऑफ पावर' फिर लौट रही

'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' के फैंस के लिए खुशखबरी, पोस्ट के साथ हुआ धमाकेदार ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 10:10 am May 12, 202610:10 am

क्या है खबर?

'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: रिंग्स ऑफ पावर' के फैंस को अभी से कैलेंडर में तारीख नोट कर लेनी चाहिए। निर्माताओं ने इसके तीसरे सीजन का धमाकेदार ऐलान कर दिया है। साथ में रिलीज तारीख से भी पर्दा उठाया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में आयोजित अपफ्रंट्स में अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा विज्ञापनदाताओं के सामने प्रस्तुति देने से पहले की गई। इसी के साथ अभिनेता चार्ली विकर्स की 'सौरॉन' के रूप में पहली झलक भी साझा की गई है।