सिन्टा विवाद में आया नया ट्विस्ट, उपासना सिंह के आरोपों ने पूनम और पद्मिनी की बढ़ाई मुश्किलें

उपासना का यह भी आरोप है कि सिन्टा के फंड का इस्तेमाल ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किया गया, जिनमें मुख्य रूप से पूनम और पद्मिनी का ही प्रमोशन हुआ।

उन्होंने ऐसे आयोजनों का जिक्र किया जहां कमेटी के दूसरे सदस्यों को या तो बुलाया ही नहीं गया, या फिर उन्हें बाद में बोलने का मौका दिया गया। हालांकि, पूनम और पद्मिनी, दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

पूनम ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया, वहीं पद्मिनी ने जोर देकर कहा कि सभी फंड का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है। कमेटी में नेतृत्व के फैसलों को लेकर चल रही चिंताओं के कारण हाल ही में कई सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इन इस्तीफों के बाद ही यह पूरा विवाद सामने आया है।