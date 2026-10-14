करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 14' को ऐसे देख पाएंगे दुनियाभर के दर्शक

जियो हॉटस्टार अब अपने रुख में थोड़ा बदलाव ला रहा है। अब तक वे ज्यादातर इंटरनेशनल हिट शो स्ट्रीम करते थे, लेकिन अब उनका जोर दुनिया भर के दर्शकों के लिए भारतीय प्रोडक्शन्स को आगे रखने पर है।

पीकॉक हब, जो 2023 से भारत में वैश्विक शो लेकर आ रहा था, अब एक स्थानीय रूप से बने भारतीय शोज का भी समर्थन कर रहा है।

जियो स्टार के हेड, हिंदी और अंग्रेजी एंटरटेनमेंट बिजनेस (स्ट्रीमिंग, टीवी और स्टूडियो), आलोक जैन ने कहा कि पीकॉक हब ने कॉफी विद करण के साथ यह जो पहला सहयोग किया है, यह हमारी उस सोच को सही ठहराता है, जिस पर हम सालों से भरोसा करते आ रहे हैं।

हमारी सोच है कि सही लक्ष्य के साथ बना भारतीय IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) दुनिया के मंच पर किसी से कम नहीं है।

वहीं क्रिस टेलर ने कहा, "हम कॉफी विद करण के आखिरी सीजन के लिए जियोहॉटस्टार के साथ मिलकर काम करने से बहुत खुश हैं, क्योंकि यह भारत के सबसे लोकप्रिय एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में से एक है।"