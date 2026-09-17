प्रधानमंत्री मोदी का 25 साल का बेमिसाल सफर, 'आशीर्वाद का दीया' गाना हुआ रिलीज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 76 साल के हुए हैं। इस खास मौके पर कलाकार अमन पंत और गायिका स्नेहा शंकर ने 'आशीर्वाद का दीया' नाम का एक विशेष गीत रिलीज किया है।
यह गीत 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र के सफर को दिखाता है।
यह गाना उनकी जनसेवा के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाता है और उनकी उपलब्धियों को शानदार ढंग से सामने रखता है।
वीडियो में दीया जलाने का दृश्य
यह वीडियो दीया जलाने की थीम पर आधारित है, जिसमें दीये को एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
यह गाना 17 सितंबर को पूरे भारत में दीये जलाने के भाजपा के आह्वान के साथ ही जारी किया गया है। यह एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा है।
इस अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, प्रदर्शनी, सेमिनार और दूसरे जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर दीया जलाने की गतिविधियां भी होंगी, जो नरेंद्र के सामुदायिक सेवा पर जोर को बताती हैं।