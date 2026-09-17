प्रधानमंत्री मोदी का 25 साल का बेमिसाल सफर, 'आशीर्वाद का दीया' गाना हुआ रिलीज

यह वीडियो दीया जलाने की थीम पर आधारित है, जिसमें दीये को एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।

यह गाना 17 सितंबर को पूरे भारत में दीये जलाने के भाजपा के आह्वान के साथ ही जारी किया गया है। यह एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा है।

इस अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, प्रदर्शनी, सेमिनार और दूसरे जन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर दीया जलाने की गतिविधियां भी होंगी, जो नरेंद्र के सामुदायिक सेवा पर जोर को बताती हैं।