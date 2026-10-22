'कॉफी विद करण': इस बात ने बदल दी विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर सोच

इस एपिसोड में यह बात भी सामने आई कि विजय की यात्राएं अक्सर उनके दोस्तों और परिवार के इर्द-गिर्द घूमती हैं, लेकिन उनमें रश्मिका की भूमिका कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है।

युट्यूबर शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए विजय ने यह भी बताया कि रश्मिका का उनकी मां के साथ गहरा जुड़ाव है, जिसने शादी को लेकर उनके विचारों को प्रभावित किया।

इस खुलासे ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कई फैंस अब इस बात पर बात कर रहे हैं कि परिवार की अपेक्षाएं रिश्तों को कैसे आकार देती हैं, कभी मदद करती हैं तो कभी दबाव बढ़ाती हैं।

आज के दौर में युवा जोड़े अपने निजी फैसलों और परिवार की इच्छाओं के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं, यह भी चर्चा का विषय बन गया है।