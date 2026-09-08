हैरी और मेगन किंग के पत्र से हुए हैरान, जानिए क्या है पूरा मामला?

हैरी और मेगन के खेमे ने कहा कि उन्हें थोड़ी 'हैरानी' हुई कि यह पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हो गया। हालांकि, महल के सूत्रों का कहना है कि उन्हें पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी गई थी।

इसी बीच, होम ऑफिस सिक्योरिटी कमेटी आज बैठक कर रही है ताकि कैलिफोर्निया से अपने बच्चों आर्ची और लिलीबेट के साथ वापस आने के बाद उन्हें करदाताओं द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की संभावना पर विचार किया जा सके।