हैरी और मेगन किंग के पत्र से हुए हैरान, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
राजा ने यह साफ कर दिया है कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल अब शाही कामकाज पर वापस नहीं लौटेंगे। महल की ओर से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें 2020 के सैंड्रिंगहम समझौते को फिर से पक्का किया गया है।
इस समझौते के मुताबिक, अब वे 'हिज एंड हर रॉयल हाइनेस' जैसी शाही उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही अपनी शाही भूमिकाओं को निजी व्यापार से जोड़ सकते हैं।
पत्र के सार्वजनिक होने पर हैरी और मेगन ने जताई 'हैरानी'
हैरी और मेगन के खेमे ने कहा कि उन्हें थोड़ी 'हैरानी' हुई कि यह पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हो गया। हालांकि, महल के सूत्रों का कहना है कि उन्हें पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी गई थी।
इसी बीच, होम ऑफिस सिक्योरिटी कमेटी आज बैठक कर रही है ताकि कैलिफोर्निया से अपने बच्चों आर्ची और लिलीबेट के साथ वापस आने के बाद उन्हें करदाताओं द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की संभावना पर विचार किया जा सके।