'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर छाए संकट के बादल, कोर्ट ने दिया ये निर्देश

27 फरवरी को रिलीज होनी है 'द केरल स्टोरी 2'

न्यूज 18 के मुताबिक, 25 फरवरी को सुनवाई करते हुए जज बेचू कुरियन थॉमस ने निर्माताओं से कहा, "मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन सुनवाई लंबित रहने के दौरान इसे जारी न करें। सुनवाई खत्म होने और कोर्ट द्वारा याचिकाओं पर फैसला लेने तक इंतजार करें।" फिलहाल मामले की सुनवाई 27 फरवरी को भी जारी रहेगी। फिल्म की रिलीज पर अंतरिम आदेश आने की उम्मीद है। बता दें, 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज तारीख 27 फरवरी ही थी।