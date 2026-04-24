'द केरल स्टोरी 2' की OTT रिलीज का ऐलान

'द केरल स्टोरी 2' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 01:36 pm Apr 24, 202601:36 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' इसी साल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसकी पहली कड़ी 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। वहीं 2026 में आई 'द केरल स्टोरी 2' सिनेमाघरों के बाद अपने डिजिटल प्रीमियर को तैयार है। निर्माताओं ने इसकी OTT रिलीज का ऐलान कर दिया है।