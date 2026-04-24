'द केरल स्टोरी 2' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर
क्या है खबर?
बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' इसी साल 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह एक क्राइम-ड्रामा फिल्म है, जिसकी पहली कड़ी 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। वहीं 2026 में आई 'द केरल स्टोरी 2' सिनेमाघरों के बाद अपने डिजिटल प्रीमियर को तैयार है। निर्माताओं ने इसकी OTT रिलीज का ऐलान कर दिया है।
फिल्म
इस्लामीकरण के खौफनाक मंजर को दिखाती है फिल्म
सनशाइन पिक्चर्स द्वारा निर्मित 'द केरल स्टोरी 2' में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य किरदार में हैं। यह कहानी 3 ऐसी महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुस्लिम युवकों के प्रेम-जाल में फंसकर शोषण का शिकार बन जाती हैं। उन्हें जबरन इस्लामीकरण के लिए मजबूर किया जाता है। यह कहानी पहचान, आस्था और निजी आजादी के बीच की जंग को दर्शाती है। फिल्म 8 मई, 2026 को ZEE5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Behind every "perfect" romance can lie a calculated trap. Witness the moment Divya, Neha, and Surekha’s dreams spiraled into a nightmare.— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) April 24, 2026
Watch #TheKeralaStory2, streaming from 8th May on ZEE5.#TheKeralaStory2OnZee5#TheKeralaStory2GoesBeyond #ShowYourDaughters pic.twitter.com/k5dtbKkRrv