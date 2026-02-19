विजय देवरकोंडा के घर का वीडियो सामने आया

रश्मिका मंदाना से शादी से पहले विजय देवरकोंडा का घर जगमगाया, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Feb 19, 202610:40 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। भले ही दोनों ने शादी की खबरों पर अब तक हामी न भरी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर फैंस उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें रश्मिका और विजय की शादी का सबूत मिल चुका है। एक पैपराजी ने विजय के हैदराबाद स्थित घर का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें अभिनेता का घर कई लाइटों से जगमगाता दिखाई दे रहा है।