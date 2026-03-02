बॉक्स ऑफिस: 'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे दिन दिखाया कमाल, कमाई 10 करोड़ के पार 

कारोबार

'द केरल स्टोरी 2' का बॉक्स ऑफिस कारोबार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 75 लाख रुपये से खाता खोला था। अगले ही दिन, यानी शनिवार को इसने 4.65 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन, यानी रविवार को 5 करोड़ रुपये की कमाई की है जिसके बाद कुल कारोबार 10.40 करोड़ रुपये हो गया है। 3 दिनाें के अंदर हुई फिल्म की यह कमाई निर्माताओं के लिए बड़ी राहत की बात है।