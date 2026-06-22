केरलम हाई कोर्ट का बड़ा झटका, दिलीप की बरी पर फिर से होगी समीक्षा; दोषियों पर भी कसेगा शिकंजा
केरलम हाई कोर्ट अभिनेता दिलीप के बरी होने के फैसले की फिर से समीक्षा करेगा। साथ ही, 2017 के अभिनेता हमला मामले से जुड़े दोषियों की सजाओं पर भी दोबारा विचार किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने उन लोगों को बरी करने के फैसले को पलटने पर सहमति दे दी है, जिन्हें इस मामले में पहले छोड़ा गया था। इसमें अभिनेता दिलीप का नाम भी शामिल है।
राज्य सरकार चाहती है कि मुख्य आरोपी सुनील एन एस, जिसे पल्सर सनी के नाम से भी जाना जाता है, उसे और भी कड़ी सजा मिले।
यह पूरा मामला गलत तरीके से कैद करने, हमला करने और अश्लील तस्वीरें फैलाने जैसी बेहद चौंकाने वाली घटना से जुड़ा है।
सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं केरलम के दोषी
इस मामले में पहले 6 लोगों को सामूहिक बलात्कार और दूसरे अपराधों के लिए 20 साल तक की सजा दी गई थी।
अब इनमें से 4 दोषियों ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील की है। कोर्ट इन दोषियों की अपीलों पर विचार कर रहा है।