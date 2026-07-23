अभिनेत्री पर हमला केस में बड़ा फैसला, केरल हाईकोर्ट ने दोषियों की 20 साल की सजा बरकरार रखी
मनोरंजन
केरलम हाई कोर्ट ने सलेम एच और प्रदीप को 20 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
ये दोनों 2017 में एक मशहूर अभिनेत्री पर हुए हमले के दोषी पाए गए थे।
कोर्ट ने साफ किया कि इस अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके असर को देखते हुए, उन्हें थोड़े समय के लिए भी बाहर नहीं आने दिया जा सकता।
पीठ को साज़िश का सबूत मिला, दोषसिद्धि बरकरार
कोर्ट की पीठ ने कहा कि सलेम और प्रदीप चार अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साज़िश में शामिल थे और इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं।
पीठ ने पिछले साल के उस फैसले को भी सही ठहराया, जिसमें 6 लोगों को दोषी पाया गया था, जिनमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी भी शामिल थे।
जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता दिलीप और 3 अन्य लोगों को पहले इस केस से बरी कर दिया गया था। इस पूरे मामले ने केरलम के फिल्म उद्योग को हिला दिया था और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।