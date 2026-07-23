अभिनेत्री पर हमला केस में बड़ा फैसला, केरल हाईकोर्ट ने दोषियों की 20 साल की सजा बरकरार रखी

कोर्ट की पीठ ने कहा कि सलेम और प्रदीप चार अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सोची-समझी साज़िश में शामिल थे और इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं।

पीठ ने पिछले साल के उस फैसले को भी सही ठहराया, जिसमें 6 लोगों को दोषी पाया गया था, जिनमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी भी शामिल थे।

जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता दिलीप और 3 अन्य लोगों को पहले इस केस से बरी कर दिया गया था। इस पूरे मामले ने केरलम के फिल्म उद्योग को हिला दिया था और महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी।