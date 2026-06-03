केरलम हाई कोर्ट का अहम फैसला, गंभीर आरोपों में घिरे मोनालिसा के पति फरमान खान को मिली ट्रांजिट बेल

दंपत्ति की उम्र और दस्तावेजों की जालसाजी पर विवाद

फरमान और उनकी पत्नी का निकाह मार्च में तिरुवनंतपुरम में हुआ था और तब से वे केरलम में ही रह रहे हैं। लड़की के पिता का दावा है कि शादी के वक्त उनकी बेटी नाबालिग थी।

पिता के इसी दावे के बाद इस मामले में जांच शुरू हुई और दस्तावेजों को लेकर काफी खींचतान होने लगी। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं।

दंपत्ति का कहना है कि शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल थी। हालांकि, पुलिस इससे सहमत नहीं है। उनकी अंतरधार्मिक शादी ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। अब यह दंपत्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार कर रहा है।