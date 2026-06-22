सलीम कुमार को विधानसभा का अंतिम सलाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- वो एक बहुमुखी कलाकार थे
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केरलम विधानसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता सलीम कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी कार्यवाही रोक दी।
56 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते 6 जून को उनका निधन हो गया था। विधानसभा के सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
स्पीकर थिरुवनचूर राधाकृष्णन ने सलीम के मलयालम सिनेमा पर पड़े गहरे प्रभाव और उनके महान योगदान पर बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सलीम की जमकर तारीफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलीम को एक बहुमुखी कलाकार के तौर पर याद किया, जिनके काम ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी।
केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सलीम के सफर को याद किया, जो नॉर्थ परावूर में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में शुरू हुआ और फिर वह सिनेमा के बड़े नाम बन गए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सलीम हमेशा अपनी जड़ों और अपने प्रशंसकों से जुड़े रहे।