सलीम कुमार को विधानसभा का अंतिम सलाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- वो एक बहुमुखी कलाकार थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सलीम की जमकर तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलीम को एक बहुमुखी कलाकार के तौर पर याद किया, जिनके काम ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी।

केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सलीम के सफर को याद किया, जो नॉर्थ परावूर में एक मिमिक्री कलाकार के रूप में शुरू हुआ और फिर वह सिनेमा के बड़े नाम बन गए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सलीम हमेशा अपनी जड़ों और अपने प्रशंसकों से जुड़े रहे।