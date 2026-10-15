रजनीकांत की 'जेलर 2' ने खोला सोशल मीडिया रिव्यू का काला सच, बुकमायशोने लिया बड़ा फैसला
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के निर्मताओं ने ऑनलाइन रिव्यू में हेरफेर के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह घटना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है, आजकल ऑनलाइन लोगों की राय को कितनी आसानी से बदला जा सकता है, जिससे किसी फिल्म की इमेज खराब हो सकती है।
हाल ही में 'टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्मों के साथ भी कुछ ऐसी ही मुश्किलें देखने को मिली हैं। इससे पता चलता है कि आज के समय में ऑनलाइन चर्चा कितनी अहम हो गई है।
बुकमायशो ने 'जेलर 2' की रेटिंग पर लगाई पाबंदी
इस पूरे विवाद के चलते, बुकमायशो ने 'जेलर 2' के लिए रिव्यू और रेटिंग देने का ऑप्शन बंद कर दिया।
इस फैसले ने एक बार फिर इस बात पर नई बहस छेड़ दी है कि ऑनलाइन दर्शकों की राय को कैसे कंट्रोल किया जाता है।
इन सब विवादों के बावजूद, यह फिल्म नेल्सन दिलीपकुमार ने निर्देशित की है। इसमें रजनीकांत के अलावा मोहनलाल, शिवराजकुमार, एस. जे. सूर्या, विद्या बालन, रम्या कृष्णन और योगी बाबू जैसे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे।