रजनीकांत की 'जेलर 2' ने खोला सोशल मीडिया रिव्यू का काला सच, बुकमायशोने लिया बड़ा फैसला

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के निर्मताओं ने ऑनलाइन रिव्यू में हेरफेर के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह घटना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है, आजकल ऑनलाइन लोगों की राय को कितनी आसानी से बदला जा सकता है, जिससे किसी फिल्म की इमेज खराब हो सकती है।

हाल ही में 'टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्मों के साथ भी कुछ ऐसी ही मुश्किलें देखने को मिली हैं। इससे पता चलता है कि आज के समय में ऑनलाइन चर्चा कितनी अहम हो गई है।