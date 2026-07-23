आपकी थाली में क्या सच में जहर है? काजल-श्रेयस की 'द इंडिया स्टोरी' देगी सबसे बड़ा जवाब

काजल का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संदेश है। वे उम्मीद करती हैं कि यह फिल्म फूड सेफ्टी जैसे अहम मुद्दे पर लोगों के बीच बातचीत शुरू करेगी, क्योंकि यह रोजाना लाखों लोगों के जीवन पर सीधा असर डालता है।

श्रेयस ने बताया कि यह फिल्म उन बातों को उजागर करती है जिन पर परिवार अक्सर ध्यान नहीं देते। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ-साथ भरपूर मनोरंजन भी मिलेगा।