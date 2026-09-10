जम्मू फिल्म फेस्टिवल में डोगरी सिनेमा ने मचाई धूम, भाषा और संस्कृति को मिली नई पहचान

अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर (IIFJK) ने जम्मू में डोगरी सिनेमा और संस्कृति को खास जगह दी है।

IIFJK कार्यक्रम के दौरान, मंडलायुक्त रमेश कुमार ने स्थानीय फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों को सम्मानित किया।

ये वे लोग हैं जो डोगरी कहानी कहने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इस मौके पर आए लोगों ने 'इक्कीस' नाम की फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग देखी और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मजा लिया।