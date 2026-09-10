जम्मू फिल्म फेस्टिवल में डोगरी सिनेमा ने मचाई धूम, भाषा और संस्कृति को मिली नई पहचान
अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर (IIFJK) ने जम्मू में डोगरी सिनेमा और संस्कृति को खास जगह दी है।
IIFJK कार्यक्रम के दौरान, मंडलायुक्त रमेश कुमार ने स्थानीय फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों को सम्मानित किया।
ये वे लोग हैं जो डोगरी कहानी कहने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इस मौके पर आए लोगों ने 'इक्कीस' नाम की फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग देखी और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मजा लिया।
डोगरी भाषा को बचाने के प्रयासों को मिला सम्मान
इस फेस्टिवल में कुछ ऐतिहासिक डोगरी फिल्मों को भी याद किया गया। इनमें पहली डोगरी फिल्म 'गल्लां होइयां बीतियां' के साथ-साथ 'मां नी मिल्दी', 'रीट' और 'छन्न माही' जैसी फिल्में शामिल थीं।
जब गणमान्य व्यक्ति, फिल्म जगत के सदस्य और छात्र इसमें शामिल हुए, तो यह बात एक बार फिर याद दिला दी गई कि डोगरी सिनेमा क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को कैसे बनाए रखता है।