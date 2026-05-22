'दृश्यम' का इंडोनेशियाई रीमेक, आपको इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए मनोरंजन May 22, 2026

ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' का इंडोनेशियाई रीमेक बन रहा है। इस फिल्म का नाम 'आयाह, अकु मौ सेरिटा...' रखा गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है 'पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ'।

20 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में 'दृश्यम' की वही रोमांचक कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है। हालांकि, इंडोनेशियाई दर्शकों के लिए इसमें कुछ स्थानीय रंग भी डाले गए हैं।

पहले इसके हिंदी, चीनी और सिंहली संस्करण बन चुके हैं। अब यह नया इंडोनेशियाई संस्करण भी दर्शकों को अपनी कहानी से जोड़े रखने का दम रखता है।