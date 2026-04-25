ऑस्कर पहुंची भारत की ये फिल्म, दोस्ती जिसने दुनिया को रुला दिया

सयूब और कुमार के घर तक के सफर को दिखाती है फिल्म

फिल्म में सयूब और कुमार का लगभग 1,000 मील लंबा ट्रक का सफर दिखाया गया है, जिसमें वे घर लौट रहे थे। सफर के दौरान जब कुमार बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें रास्ते में छोड़ देने के लिए कहा जाता है, तब सयूब उन्हें अकेला छोड़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं। आम बॉलीवुड फिल्में अक्सर टकराव या देशभक्ति पर आधारित होती हैं, लेकिन यह फिल्म मजहब और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर एक सच्ची दोस्ती की मिसाल पेश करती है। यह दिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी इंसानियत और हमदर्दी कैसे चमक सकती है।