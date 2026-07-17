'द इंडिया स्टोरी' इसी महीने सिनेमाघरों में देगी दस्तक

'द इंडिया स्टोरी' का ट्रेलर इस दिन होगा जारी, कब आएगी काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 06:23 pm Jul 17, 202606:23 pm

क्या है खबर?

काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले महीने निर्माताओं ने इसका टीजर और पोस्टर जारी किए थे, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले विषय को जनता के सामने लाने का संकेत दिया था। अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। जी स्टूडियोज और MIG प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन चेट्टन डीके ने किया है।